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【新股IPO】新浪微博傳最快今年回港第二上市　 阿里巴巴為第二大股東

新股IPO 18:42 2021/02/18

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微博傳最快今年回港第二上市。

彭博社報道，新浪（美：SINA）旗下微博（美：WB）最快今年將在香港第二上市，微博正與財務顧問討論潛在的股票發行，公司在美股的最新市值達到133億美元（約1033億港元）。知情人士稱，討論仍處於初步階段，發行規模、時間表等依然可能有變。

BILIBILI傳3月初招股，最多籌234億，請按【下一頁】

微博目前的月活躍用戶超過5.1億，除了新浪之外，阿里巴巴 （09988） 亦為微博股東，根據微博2019年年報，阿里巴巴持有30%的微博普通股，投票權為15.8%，為微博第二大股東。

自阿里巴巴於2019年11月回港第二上市，至今已有10家中概股在港掛牌，包括京東 （09618） 、網易 （09999） 、萬國數據 （09698） 等。市場預期，中概股回流熱潮今年將會持續，嗶哩嗶哩（美：BILI）、百度（美：BIDU）傳有望於3至4月同期招股，騰訊 （00700） 旗下的騰訊音樂（美：TME）據報也計劃回港上市。

百度股份1拆80，擬為香港上市鋪路，請按【下一頁】

騰訊音樂據報為香港第二上市聘投行，集資50億美元、首家企業WVR回流，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 第二上市 IPO 中國概念股 微博（美：WB）

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