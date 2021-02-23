【新股IPO】微博傳聘三投行安排下半年回港第二上市 籌最多54億元（第二版）

▲ 微博傳最快今年回港第二上市。

外媒報道，新浪（美：SINA）旗下微博（美：WB）最快今年將在香港第二上市，微博正與財務顧問討論潛在的股票發行，公司在美股的最新市值達到133億美元（約1033億港元）。微博據報已聘請高盛、瑞信、中信里昂安排下半年香港第二上市，預計集資最多7億美元（約54億港元）

知情人士稱，討論仍處於初步階段，發行規模、時間表等依然可能有變。

BILIBILI傳3月初招股，最多籌234億，請按【下一頁】

微博目前的月活躍用戶超過5.1億，除了新浪之外，阿里巴巴 （09988） 亦為微博股東，根據微博2019年年報，阿里巴巴持有30%的微博普通股，投票權為15.8%，為微博第二大股東。

自阿里巴巴於2019年11月回港第二上市，至今已有10家中概股在港掛牌，包括京東 （09618） 、網易 （09999） 、萬國數據 （09698） 等。市場預期，中概股回流熱潮今年將會持續，嗶哩嗶哩（美：BILI）、百度（美：BIDU）傳有望於3至4月同期招股，騰訊 （00700） 旗下的騰訊音樂（美：TME）據報也計劃回港上市。

（第二版更新投行及集資額）

百度股份1拆80，擬為香港上市鋪路，請按【下一頁】

騰訊音樂據報為香港第二上市聘投行，集資50億美元、首家企業WVR回流，請按【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【新股IPO】諾輝健康6606首掛升2.15倍、表現更勝快手 每手帳面賺逾2.8萬元

【新股IPO】立白旗下朝雲集團開始上市前預路演 擬集資最多31億元（第二版）

【新股IPO】環聯連訊1473暗盤報捷 曾升79% 一手最多賺1760元

編輯：陳健婷