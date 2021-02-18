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8、90後集體回憶 日資時裝零售商 ICE FIRE 將於3月全線結業

環球政經 18:53 2021/02/18

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主打美國、日本休閒時裝衣飾的連鎖零售商ICE FIRE至今已經成立40年，但有最新消息指該零售商將於今年3月全線結業。ICE FIRE屬於不少8、90後的集體回憶，其自家出產的長直遮，非常「深入民心」，令人印象深刻。

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英國逾百年老店Debenham或逐部結業 恐致1.2萬人失業：【下一頁

有不少市民得知ICE FIRE即將結業後，均前往尖沙咀分店朝聖，懷緬一下，適逢該分店正進行清貨大減價，市民也可能也會趁此機會，在ICE FIRE最後一次「掃貨」。

GAP將在香港全線結業？ 網友：其實而家網購都得，唔使太多實體店：【下一頁】

ICE FIRE於1982年成立，初時是一家日資公司，主力拓展香港業務，並引入日本和美國牌子，目前在本港有8所分店，據悉將全數結業。

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責任編輯：翁嘉陽

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