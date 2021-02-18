【德州大停電】德州停電料影響200萬至300萬桶產油量　油價短綫或上試70美元

▲ 分析認為，德州產油設施及煉油廠關閉，油價短期或會上試70美元。

美國廣泛地區遭遇嚴寒天氣侵襲，產油大洲德州更罕見出現大停電，引發油價連日上漲，布蘭特期油增見65美元。分析認為，德州產油設施及煉油廠關閉，油價短期或會上試70美元，但油價中線走勢仍要視乎3月初油組成員國及俄羅斯的產量協議。

美國德州是世界主要石油產區之一，受寒流影響，近日當地氣溫跌至零下水平。因應天氣緣故，多間石油化工公司宣佈暫時關閉位於德州的設施。

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三大油股中海油 （00883） 、中石油 （00857） 及中石化 （00386） 周四（18日）股價表現雖然受大市下跌影響，但本周累積升幅仍逾一成，當中上游業務為主的中海油累升16.2%。

有外資大行油股分析師指，德州停電影響原油產量約200萬至300萬桶，短期對油價有支持作用，或上試70美元，但油價能否進一步上升，則要視乎油組成員國與俄羅斯下月磋商的結果，兩國最新增通電，料下月會增加產量，故要密切關注增產的目標，若只是稍為增產50萬桶，對油價影響不大。

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編輯：陳韻妍