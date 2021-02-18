【職場孖媽@iM網欄】維持常態 視像背後

農曆新年剛過，這算是最沒新年氣氛的一年，我們也奉政府喻，沒有參與親友團拜，只是在家中與至親吃飯過年。去年，還記得孖B 返遊戲班時，要穿上中國服到學校預祝新年，今年，在疫情之下，只能在視像前穿上中國服。

過去兩個月的學前班課堂，就這樣地在視像鏡頭前渡過，孖B學習到多少，確實成疑，因為視像活動都只限於聽故事、唱歌和做拼貼勞作，即使偶有對話，講的和聽的都困難，所以，要兩歲多的小朋友專心上堂，絕非易事，遑論要他們能學習甚麼。

不過，凡事總有正反兩面，視像課堂至少有一個好處，就是因為我可以陪伴在側，在一起做勞作練習時發現大孖的小肌肉發展不太好。以往放工回家，我多數跟孖B說故事或讓他們在家中併砌大粒積木，就算是外出，他們踏單車、到公園玩耍，也是大肌肉訓練為主，而即使是吃飯，也由家傭姐姐餵食，難以察覺他們手指靈活度。後來，透過一些簡單剪貼勞作，我發現大孖的手指靈敏度和協調都不太理想。

跟老師傾談之下，始知道做勞作有助小朋友訓練小肌肉，若手指用力不足，將影響日後學習寫字。我當然立即請教老師，平日如何訓練小肌肉。她說，方法很多，最簡單的，可以用泥膠包實小朋友平時喜愛的小玩物或小豆，然後讓他要用手指力挖開泥膠取出「寶物」。另一個簡單練習，就是預備不同顏色的小盒，叫小朋友利用夾子把小豆夾進同一顏色的盒中。若希望增加趣味性，也可購買一些訓練小肌肉的玩具，學校選用的其中一款，是用夾子夾小骨頭餵小狗，原理也是要訓練善用手指力。

大人看似容易的事，對於兩歲多的小朋友而言，足已稱得上是訓練。就算是手指相對靈活的細孖，拿著夾子，起初也未能成功夾起顏色小珠，於是，玩了一會兒就放棄，我當然著他再試，他起初有點為難，其後索性徒手分開顏色小珠，但過了一會，又心有不甘，待我悄悄行開時，他自己又拿起夾了試夾，結果也是未能成功。到了第二天，細孖一早起床又拿起夾子分發顏色小珠，今次終於成功了。簡單小肌肉訓練，同時也段練耐性和毅力，可謂一舉兩得。

至於大孖，他當然仍有待練習。老師也勉勵我說，要是大孖仍未能利用夾子夾珠粒，讓他徒手分發也無妨，因為每個小朋友的學習階段不同，只要循序漸進，反覆練習，自然有成果。

有朋友問我，為甚麼只有視像仍繼續上兩歲班？當然，不少家長在疫情下，只會安排小朋友入讀幼稚園，但眼見各位老師都很用心參與視像教學，而孖B 的外籍班主任已因太多學生退學而率先不被續約，實在情何以堪？所以，只要自己還有能力，我也希望盡量維持常態，或者，就如夾小珠練習一樣，大家捱得過去，自有一番新景象。

作者＿林玉兒 作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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