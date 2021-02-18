【MPF】景順安聯上月MPF表現最好 靠兩大關鍵致勝

▲ MPF人均戶口逾26萬元，專家促多注示投資表現。

強積金（MPF）專家、積金評級公司指，自去年底至今的過去3個月MPF表現，累升逾12%，乃自2013年以來、距今8年的最勁升幅，市料主要憧憬疫苗將廣泛使用令疫情漸受控等，刺激環球股市勁升。至於供款人緊盯所揀的MPF計劃，旗下投資成績能否跑贏，若單以1月份來看，以安聯及景順的表現最好，致勝兩大關鍵是：較積極作主動式管理，以及採多元化基金經理操盤等。

3大受託人中 永明單月回報2.6%最佳

積金評級今天（2月18日）發表1月的強積金計劃淨回報率摘要，報告有幾大重點，安聯和景順的強積金計劃的1月份單月回報表現最佳，兩行的淨回報率齊為2.9%。而3大受託人依次為宏利同期淨回報率1.8%、滙豐（HSBC）為1.5%，以及永明金融的2.6%。而東亞（00023）個別MPF計劃的回報僅0.6%。

MPF上月勁吸金，誰是大贏家？【下一頁】

獨特的是，1月份表現最佳的5個強積金計劃，都是由投資經理提供，又或採用「同類最佳」的多個投資經理策略的投資方式管理。

至於MPF的3個月累計回報，表現中位數為12.1％，是自2013年以來最高。放眼較長綫，以1年來看，累計回報表現中位數為16.9％，是過去3年以來最佳。截至2021年1月底，MPF總資產達到創紀錄的1.163萬億元，較上月增加了234.14億元 (或2.1%)；強積金成員的平均帳戶結餘為260,727元，較上月增加了5,251元。

積金評級公司主席叢川普（Francis Chung）多次提醒，因人均帳戶逾26萬元，故促打工仔多關心一己的投資組合表現。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪