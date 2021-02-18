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【疫下轉型】塑膠片製造商夥科研公司　推透明抗菌口罩下月起發售

科技 18:31 2021/02/18

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新冠肺炎疫情持續一整年，為本地製造及生產業造成嚴重打擊。有傳統製造商積極在疫下轉型，夥科研公司首創InvisiArma™螯合抗菌塗層技術，不足一年內已成功商品化，下月將發售透明抗菌口罩，售價為每個20元。

＜＜【CES 2021】Razer針對疫情　研發智能口罩Project Hazel

＜＜【新冠肺炎】深紫外線LED有效殺死新冠病毒　傳日本準備量產

本地塑膠片材生產商，勉勵龍（香港）有限公司兼宇天新科技有限公司董事陳香蓮表示，面對國內生產成本上漲，客戶壓價、經營成本不斷上升等困境，公司近年著眼於技術轉型，每年投放數百萬元至千萬元資金，用作研發及投資新產品設備。

去年，該公司與宇天新技術有限公司合作，投資過千萬港元研發InvisiArma™塗層技術。該技術結合螯合鉑離子抗菌特性和防霧功能，螯合鉑離子可有效分佈在不同材質上，進行全方位殺菌。陳香蓮表示指，公司透過InvisiArma™塗層技術製成抗菌透明口罩，預計3月份正式推出，該口罩可作重複使用，目前正聯絡口罩公司等買家，預計可應用在展覽活動、婚宴場所等場合。

該款口罩使用InvisiArma™塗層技術，結合螯合鉑離子抗菌特性和防霧功能，可殺滅多種細菌。

除了口罩之外，該公司還推出抗菌口罩盒等產品。

目前InvisiArma™螯合抗菌塗層技術已獲ASTM E2180、ISO 22196國際認證，可殺滅99.9999%以上大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌，現正申請美國臨時專利，未來會申請PCT國際專利。陳香蓮提及，該技術為全球首創，且應用層面廣泛，可在水果盒、外賣盒等食物包裝，醫療用品包裝及抗菌防護產品中使用，相關產品也會陸續推出。

記者：李寶如

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