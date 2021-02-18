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美國德州暴風雪下多地停電 有人要燒傢俬取暖

環球社會熱點 18:56 2021/02/18

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美國多個地區出現極寒降雪天氣，其中罕見下雪的德州災情嚴重。美國德州因為暴風雪造成廣泛地區斷電，近700萬人需要自行煲熱自來水飲用。目前美國災情已經最少造成21人死亡，當地數以百萬計用戶依然停電。

根據BBC報道，現時美國超過71%的國境都被暴風雪覆蓋。在德州、路易斯安那州、肯塔基州、北卡羅來納州和密蘇里州都錄得死亡個案。

美國暴風雪侵襲 新冠疫苗運輸料延遲數日 【下一頁】

德州正經歷30年來最低溫天氣，當地本周曾一度降溫至攝氏負18度。極寒天氣更導致水管破裂，雖然有人嘗試用毯子為水管保暖，但仍無濟於事。

德州環境質量委員會（Texas Commission on Environmental Quality）主席貝克（Toby Baker）周三（17日）表示，供水系統問題對該州逾260,000人造成影響。

德州有人因在留在車上取暖，而導致一氧化碳中毒。有休斯敦（Houston）醫療官員在接受當地傳媒訪問時表示，事件是「絕對的公共衛生災難」（absolute public health disaster）。

休斯敦市長特納（Sylvester Turner）在社交平台Twitter上呼籲民眾，因應現時水壓太低，應關閉家中供水系統，以避免出現水管注滿水時結冰，造成水管破裂的情況。特納更指出於安全考慮，若民眾因斷電而無法自行煲水，應只飲用瓶裝水。

美國增至每周供應1350萬劑新冠疫苗 拜登力爭達標 【下一頁】

Twitter用戶Josh Morgerman指，其位於德州的朋友一度需要「在壁爐中燃燒傢俬」（burning furniture in the fireplace）保暖。

德州北部城市沃斯堡（Fort Worth）居民海爾斯頓（Chuck Hairston）周二接受BBC訪問時表示，自己家中已經停電超過31小時，他曾嘗試預約當地旅館，但被告知同樣停電或所有房間爆滿。外界料德州極寒天氣將會持續至本周末。

責任編輯：李俊儀

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