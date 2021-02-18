adidas棄Reebok　缺發展策略成「分手」關鍵

▲ adidas為抗衡Nike，於2006年以38億美元（約港幣294.5億元）收購Reebok，企圖一舉超越Nike。

adidas早於2006年收購Reebok，多年努力仍未能重振Reebok業務。adidas近日終宣布，計劃出售或分拆Reebok。曾成為全球第一運動品牌的Reebok在過去15年間，不但未有業績上升，更淪落成為連年虧蝕的品牌。

外國傳媒指出，adidas與Reebok的「分手」，除了是疫情影響外，adidas多年來的資源分配不均、形象定位不清等，均成為與Reebok「分手」的關鍵。

盼聯手超越Nike 資源分配失衡致敗

早於Nike未成為業內一哥前，Reebok多款運動鞋深受女性市場歡迎。Nike於90年代興起，當時Reebok靠著自家的Instapump充氣系列，仍能帶動潮流並與Nike競爭。

2006年，業內二哥adidas為抗衡Nike，以38億美元（約港幣294.5億元）收購Reebok，企圖一舉超越Nike。時至今日，adidas不但未有超越Nike，Reebok近年更被New Balance及Under Armour等品牌超越。綜合CNN等多個外媒報道，adidas與Reebok的失敗，adidas管理層實在難辭其咎。

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2006年至今，adidas研發出新技術物料boost，並先後推出Ultraboost及NMD等不同鞋款，廣受歡迎。可是，Reebok多年來卻未見有突破性的新技術或款式，僅以不同的復刻鞋款吸引客戶。此外，部分Reebok代言人更於合約結束後轉為代言adidas，令Reebok的發展空間和形象逐漸下降。

相反，Nike於2003年收購曾經破產的運動品牌Converse，近年亦將Flyknit編織技術及 Lunarlon 緩震鞋墊融入Converse的經典鞋款之中，為品牌添加新元素。同時，Nike亦把部分代言球星改為代言Converse，並簽下多名具潛力的年輕NBA球員。

傳安踏有意接手 獨立發展具潛力

雖然Reebok將被棄，但已有多個潛在買家。據報，安踏等品牌均有意接手。安踏近年多次收購不同品牌，Arc'teryx、Wilson、DESCENTE和FILA（中國區）均已屬安踏旗下。同時，前NBA球星Baron Davis亦明言有意收購。報道指，如Reebok重新出發，可重新贊助各類運動員及賽事，吸引大眾關注。現時，Reebok仍擁有終身代言人Allen Iverson，其鞋款仍深受其粉絲歡迎。

責任編輯：楊匡然