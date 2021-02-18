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【Bitcoin】末日博士魯賓尼再撥冷水　「比特幣不如石器時代貨幣體系」

Hot Talk 18:03 2021/02/18

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末日博士魯賓尼再撥冷水　「比特幣不如石器時代貨幣體系」

比特幣（Bitcoin）本周價格突破5.2萬美元新高，但其資產價值惹起投資界爭論。向來看淡比特幣的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）再次狠批，比特幣連石器時化的貨幣體系都不如，比特幣價值不斷上升不單是泡沫，也可能涉及市場操縱。

有「末日博士」之稱的魯賓尼接受外電訪問指，比特幣沒有貨幣的基本特徵。

比特幣不能用作記帳單位，不是可擴大規模的支付途徑，也不具有穩定的保值作用。用『加密貨幣』形容比特幣是誤稱，甚至不應以資產來形容。

比特幣未見頂 突破52000美元再創新高，可見【下一頁】

魯賓尼形容，以比特幣支付的交閉成本龐大，因應其區塊鏈以開採新幣作為工作認證基礎，比特幣每秒只可以處理5宗交易，較VISA可以處理2.4萬宗交易相差甚遠。魯賓尼稱比特幣價格飆升，當中涉及大量操縱、欺騙。

投資界現時對比特幣看法依然分歧，全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock）上月已表示擬將比特幣期貨納入基金投資，而國際清算銀行（BIS）總經理Agustín Carstens警告比特幣泡沫爆破僅時間問題。

相關文章：

【Bitcoin】BIS警告比特幣爆破僅時間問題

【Bitcoin】基金一哥貝萊德申請將比特幣期貨納入基金投資

 

經濟 比特幣 區塊鏈

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