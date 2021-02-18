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【ET講股通】梁耀康：獲利回吐　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:48 2021/02/18

分享：

恒指牛年連升兩天後，今日回吐489點，報30595點，大市成交2,827億元。

A股高位沽壓、人行淨回籠　令恒指回吐

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今日獲利回吐，有兩原因。一是，A股復市，滬指今日高開後，投資者紛高位沽貨，出現「人踩人」，令升幅收窄，恒指亦出現沽壓。二是，人行淨回籠了2,600億元人民幣，令兩地股市高開後有壓力。

資金板塊轉移　流入中資電訊股及資源股

梁耀康指出，港股短期有調整壓力，恒指或向下補裂口，試30184點，或見支持。不過，短期後市未必太差，因為仍有不少北水流入。恒指若試底再升，下步料挑戰2018年歷史高位（33484點）。此外，大市雖然下跌，但見資金板塊轉移，流入不同板塊，有兩個板塊值得留意。一是、有避險功能的中資電訊股，有防守性兼股息率相對高；二是、資源股如金屬類、石油類，有資金持續流入，如江西銅業 （00358） 、中海油 （00883） ，市場炒經濟復甦憧憬。

事實上，市場上已逐步反映經濟復甦勢頭，資金開始流入金融股，原因之一︰美債息回升，利好金融股盈利，要留意通脹是否升溫，未來要留意會否帶動加息。

另外，新經濟股在A股復市前偷步炒上，今日出現較大調整，可趁回調吸納。未來會否有大調整，要看A股和人行會否收水。

總結而言，整體大市呈調整格局，呈現吸納機會。

【「ET講股通」問股環節，包括：中海油、清科創業、創維集團、建行、祖龍娛樂：立即觀看

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欄名 : ET講股通

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