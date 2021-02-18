  • 19°C
香港時間 : 2021218日 (四) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【匯豐HSBC】滙豐宣布亞洲區財富管理及個人銀行投資部門任命　范卓雲成亞洲區首席投資總監

股市 17:54 2021/02/18

分享：

范卓雲（左）獲滙豐委任為私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監；何偉華獲委任為私人銀行及財富管理北亞首席投資總監。

HSBC滙豐宣布三名亞洲區財富管理及個人銀行投資部門的高層人事任命，三項任命即時生效，其中范卓雲獲委任為私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監；何偉華獲委任為私人銀行及財富管理北亞首席投資總監；章耀君獲委任為私人銀行及財富管理東南亞首席投資總監。

大摩料滙豐股息僅2.5厘【下一頁】

滙豐指，范卓雲職位為新設，負責亞洲區首席投資總監辦公室，並私人銀行、尚玉及卓越理財在區內客戶制訂各資產類別的投資策略和投資主題。何偉華則協助制訂區內的投資策略，並為私人銀行、尚玉及卓越理財客戶推動各資產類別的主題投資產品。章耀君職位也是新設，負責為東南亞私人銀行、尚玉及卓越理財客戶制訂各資產類別在區內的投資策略和投資主題。

滙豐去年將零售銀行及財富管理、資產管理、保險及私人銀行業務合併，並成立財富管理及個人銀行部門，截至2020年第三季度滙豐管理的財富結餘有超過1.5萬億美元。

相關文章：【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定

相關文章：【HSBC滙豐】英美德議員聯署致函滙豐杜嘉祺　促解凍許智峯銀行戶口

 

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用
 

編輯：陳韻妍

港股 個人銀行 銀行 滙豐控股（00005） 亞洲 東南亞 財富及資產管理 私人銀行

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：獲利回吐　同場加映答股環節（立即收看）

下一篇文章

【美元定期存款】中小行齊加美元定存息 1年期最高息0.6厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127今截孖展　已錄422億元、超額認購72倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127今截孖展　已錄422億元、超額認購72倍（不斷更新）
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家