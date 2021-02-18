【匯豐HSBC】滙豐宣布亞洲區財富管理及個人銀行投資部門任命　范卓雲成亞洲區首席投資總監

▲ 范卓雲（左）獲滙豐委任為私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監；何偉華獲委任為私人銀行及財富管理北亞首席投資總監。

HSBC滙豐宣布三名亞洲區財富管理及個人銀行投資部門的高層人事任命，三項任命即時生效，其中范卓雲獲委任為私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監；何偉華獲委任為私人銀行及財富管理北亞首席投資總監；章耀君獲委任為私人銀行及財富管理東南亞首席投資總監。

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滙豐指，范卓雲職位為新設，負責亞洲區首席投資總監辦公室，並私人銀行、尚玉及卓越理財在區內客戶制訂各資產類別的投資策略和投資主題。何偉華則協助制訂區內的投資策略，並為私人銀行、尚玉及卓越理財客戶推動各資產類別的主題投資產品。章耀君職位也是新設，負責為東南亞私人銀行、尚玉及卓越理財客戶制訂各資產類別在區內的投資策略和投資主題。

滙豐去年將零售銀行及財富管理、資產管理、保險及私人銀行業務合併，並成立財富管理及個人銀行部門，截至2020年第三季度滙豐管理的財富結餘有超過1.5萬億美元。

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編輯：陳韻妍