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啟德GRANDE MONACO價單登場　一房最平766萬起　會德豐：之後推出單位或加價

股樓投資 21:01 2021/02/18

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會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO公布首張價單，涉及68伙，成為牛年首個開價的全新盤。據價單顯示，單位實用面積351至961平方呎，包括一至四房間隔，定價963.7萬至3,044.6萬元，實用呎價則約27,456至31,798元。以最高總折扣率計，單位折實價由766.2萬元起，折實呎價則由21,829元起。  

發展商早前透露，GRANDE MONACO景觀及坐向較一期好，故有10%的加價空間，但強調首批單位會一如以往，以吸引價推出，希望吸引市場關注。會德豐最終公布GRANDE MONACO首張價單，並指單位以起動價推出，且參考一期MONACO首批單位來定價，又指之後推出的價單有一定加價空間。

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翻查紀錄，MONACO首張價單的折實平均呎價約22,669元，若簡單比較折實平均呎價，二期首批單位則約23,795元，即二期只賣貴約5%，並非發展商早前指的賣貴一成，相信日後有加價空間。事實上，若看同區二手成交，只以實用呎價計，GRANDE MONACO開價算貼市。 

中原地產九龍董事劉瑛琳說，GRANDE MONACO首張價單開價合理，造價與同區一手貨尾相若，加上二手放盤不多，相信可延續第一期MONACO的熱烈銷情。她又說，啟德現時二手屋苑每呎實用租金約35至55元，租金回報普遍約3厘，料可吸引投資收租客入市。

示範單位相

【有相睇】啟德GRANDE MONACO示範單位登場　呎呎實用好吸引？【詳細看下一頁

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撰文 : 黃卓賢

GRANDE MONACO 啟德 會德豐地產 MONACO

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