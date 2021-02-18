【美元定期存款】中小行齊加美元定存息 1年期最高息0.6厘

▲ 憧憬美國經濟復甦，市料或刺激通脹重燃，美元1年期定存最高息達0.6厘。。

美國10年期債息昨晚一度抽升至1.33厘，乃自去年2月的過去一年新高，且自今年以來已狂升逾四成，專家指主要反映市場憂慮美國有再通脹風險，最快或於明年恢復加息，刺激美元守穩在90大關。

各行美元1年定存息有幾多？可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

而港銀更偷步率先加美元定期存款息率，如大新（02356）於牛年作第一擊，上調美元短存息，新息率最高現為3個月美元定存的0.7厘。集友更於新春連環響3炮，新推3個美元定期存款高息計劃，包括98天有0.55厘，188天及368天皆享0.6厘，以上特惠息主打大額存款，須等值100萬港元進場。不過，傳統銀行於新春搶閘，仍不及虛擬銀行進取，如以一年美元定存息計，以天星的0.6厘居首。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，市場開始討論美國優越論，意即美國經濟增長相對世界其他地方優勝。美國財政刺激政策，令美國經濟增長及通脹升溫，或導致其實質利率上升。而聯儲局第四季縮減買債規模，可能加劇升勢。

黄栢寧說，今年美滙指數的高低位預期為86至92.6，年底目標為今年低位86。

美滙變數多，專家點睇？【下一頁】

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，市場憧憬拜登逾1.9萬億美元的紓困方案，最快有望於下周五（2月26日）通過，且因疫情未再惡化，皆有利美國經濟復甦，導致美國10年債息衝上1.33厘，但相信再升空間有限，或在1.5厘至l.6厘初步見頂，短期內不會急升至兩厘，以免觸動聯儲局的神經，亦令美元抽升。外電指，過往美國債息扯升至兩厘，為股市響警號，分析又指，美國通脹仍未重臨，加息言之尚早。事實上，昨晚聯儲局公布今年首次議息紀錄，重申暫毋須急於收水，美債長息再次失守1.3厘。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關文章：【港元定期存款】港元定存息最高6厘 以指定外幣兌換即享特惠息

【人民幣定期存款】人民幣定存1年期最高息2.4厘 中外資行新春後加息搶存

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪