【BB展】一田春日BB展下月舉行　eShop率先售逾500款BB用品（多圖）

▲ 一田百貨將於3月2日至15日舉行一田春日BB展，即日至2月25日逾500款精選BB用品率先登陸一田eShop。（一田提供圖片）

一田百貨將於3月2日至15日舉行「技能GET！BB學習自理提案」 一田春日BB展 ，集齊近千款BB學習用品、嬰兒寢室用品、嬰幼兒餵哺用品等，同時為方便家長足不出戶都能購買產品，即日至2月25日逾500款精選BB用品率先登陸一田eShop，購物滿800元可享免費送貨，並獲50元即時折扣優惠，星期一至日都會送貨。

【品牌聯乘抗逆】KiKi茶推花系茶飲 聯乘L'Oréal買茶送美髮油

【八達通】八達通再度聯乘小王子 推出全新特別版八達通卡 經典場景配星閃LED燈

一田搜羅多款精選原箱優惠，原箱產品不僅享有多種折扣，更送實用禮品，包括ILLUMA HBO 配方奶粉(850G/原箱6罐) 售2,952.6元，送VITANTONIO電子溫控小飯煲(粉紅色)乙個及一田現金禮券300元；花王MERRIES細碼紙尿片2箱節省352元之餘，更送VTECH繽紛動感小木琴、MERRIES毛巾及MERRIES沐浴泡沫各乙件。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

BB學習自理提案產品包括英國COSATTO NOODLE 0+餐桌椅原價1,790元，現售999元；外出用品包括COMBI CFS 嬰兒手推車送TABLWARE SET UP SET，原價3,299元，特價2,309元；嬰幼兒餵哺用品包括NUK 自然母感奶瓶入門套裝原價748元，特價279元；嬰兒寢室用品包括LA BABY 90 歐洲款嬰兒木床(附海馬床褥)送嬰兒支撐枕頭乙個，原價2,099元，特價1,679.2元。

購物前下載YATA-Fans手機App，並於下單前連結一田eShop帳戶，網購每滿1元賺1分，星期三更享3X積分，網上輕鬆入手，安坐家中收貨。

【消費優惠】新地5大商場優惠加碼 食飯睇戲享半價優惠

責任編輯：朱悅瀅