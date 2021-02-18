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睇準屯門基建概念　加上樓價相對平　上車客撲入市　頂層連天台僅660萬易手

股樓投資 17:49 2021/02/18

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踏入牛年，樓市持續暢旺，買家入市意欲有增無減，向來樓價低水的屯門區，自然受上車客歡迎，更吸引不少外區客入市，以致二手交投保持暢旺。 

中原鍾宏遠說，聚康山莊1座頂層連天台特色戶，實用面積461平方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，終減價20萬元，以660萬元易手，實用呎價約14,317元。鍾宏遠說，買家為外區上車客，認為屯門區樓價便宜，並且坐擁多元基建，故看好該區前景，終決定農曆新年長假後，立即拍板入市。

【有相睇】啟德GRANDE MONACO示範單位登場　呎呎實用好吸引？【下一頁

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聚康山莊位於屯門兆康屯貴路，發展商為新鴻基，於2004年6月開始入伙。項目建有4座住宅大樓，提供684伙單位，實用面積423至1,053平方呎。值得留意的是，聚康山莊鄰近屯門兆康西鐵站，附近亦有巴士線前往市區，而且環境舒適清靜，若要購買日常用品，可到鄰近的兆康商場，又或搭車到屯門市中心，故屋苑向來吸引上車客。 

資料顯示，原業主於2005年5月，以171萬元買入單位，持貨近16年轉售，現帳面賺489萬元，單位期內升值2.9倍。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 聚康山莊 屯門

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