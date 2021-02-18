【GME事件】眾議院將召開GME聽證會 推手專業扮業餘涉欺詐面臨訴訟

美國眾議院將於當地時間周四就GameStop事件召開聽證會，未知證交會(SEC)會否提出討論增加沽空股票透明度。

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《華爾街日報》報道，眾議院將討論GameStop交易及缺乏沽空數據一事舉行聽證會，美國監管機構正權衡有否需要增加沽空，及提升借貨沽空透明度。據悉，證交會未完成一項華爾街改革和消費者保護法案，未知證交會否透過建議披露有關資料，增加沽空股票透明度。

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被視為掀起大戰的34歲財務顧問吉爾（Keith Gill），亦將被傳召出席聽證會，吉爾被指在事件中假裝是業餘投資者，實質是持照證券專家，涉嫌欺詐從中獲利。

吉爾的行為又被指是操縱市場，破壞行業法規及規則，更破壞股票市場的完整性，對期權投資人及以高價買入GameStop股票的散戶蒙受重大損失。

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