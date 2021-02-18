【德州大停電】三電、恩智浦等半導體企業被逼停產　全球車用芯片短缺料加劇

受北極極地渦旋影響，美國廣泛地區遭受嚴寒天氣侵襲，平日氣候較溫暖的德州都罕見降雪，部份地區降至攝氏零下22度，是30年來最低，全州大停電。德州除了是美國最大產油州，也半導體生產重鎮，停電令工廠停工，恐加劇全球晶片荒。

美國德州寒潮煉油廠關閉設施 油價13個月新高【下一頁】

三大重量級半導體廠被逼停產

受德州大停電影響，三星、恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）、英飛凌（Infineon Technologies AG）三大重量級半導體公司位於奧斯汀地區的工廠被逼停工。恩智浦及英飛凌皆為全球主要汽車半導體供應商恩智浦，全球車用 MCU 供應鏈恐將受衝擊。

衝擊車用MCU 供應鏈

里昂報告指出，恩智浦在德州有2座8吋廠房。由於恩智浦佔有全球 25%至30% 的車用 MCU 市場，估計對全球車用 MCU 供應影響程度約有 15%。而英飛凌在德州則有 1 座 8 吋廠房，主要生產車用與工業用MCU，以及 Nor Flash，里昂預估，這座廠房對全球車用 MCU 供應的影響程度將為 5%。

8吋晶圓代工供應更短乏

另外，資料顯示，目前三星奧斯汀晶圓廠的邏輯芯片主要工藝技術為 14nm、28nm、32nm 等，約佔三星邏輯芯片總產能的28%。雖然今次停電並未造成設備等破壞，但參考三星電子奧斯汀晶圓廠2018 年遭逢30 分鐘停電事件，曾導致全球NAND Flash供給損失3%來估算，損失相信也不少。此外，應用材料、Qorvo、Flex、X-FAB等、德州儀器、Skorpios、TowerJazz等公司也在德州各地進行生產。

有大行指出，奧斯汀斷電將影響全球半導體業供應，但亞洲供應商將受惠，尤其8吋晶圓代工將因供應更短缺，對華虹半導體 （01347） 、世界先進、聯電與台積電而言，加價的話語權將上升。

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編輯：吳敏芳

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