【網民熱話】自幼家中清貧欠債 本以為媽媽把利是錢拿去用 長大後全數交還 網民大呼：內有洋蔥

小時候，新年收到的利是往往都會由家長代為儲起，但有時候這些錢就未必可以取回。近日就有一名台灣網民在討論區發帖，稱自幼家境清貧，本以為母親會將自己的利是拿去當家用，不料最近母親卻把利是錢還給她，更指「再辛苦她都不能拿這些錢來用」。帖文一出不少網民都大呼「內有洋蔥」，叫事主要好好孝順長輩。

事主家中經濟狀況一直都不太好，甚至一直處於負債狀況，「所以我一直以為媽媽把我們的紅包拿走是拿去家用。」但事主媽媽最近就把她小時候開戶的存摺拿給她，裡面存有以往過年媽媽替她代為保管的利是，差不多有二十萬元台幣（約五萬港元）。事主收到後十分驚訝，「我當下完全說不出話來，因為我知道我們家的存款完全沒有超過十萬，每個月都要還房貸和車貸，有時候月底因為省錢媽媽午餐都沒有吃，一天吃一餐，而且在我的印象裡，媽媽的衣服大多是別人的舊衣。」

【網民熱話】女友要求新年封6600元利市給她父母 網民：新的一年 換女友正是時候 【見下頁】

去年事主還送了媽媽一套新衣服作生日禮物，事主媽媽到現在也都還捨不得穿，「唯一一次穿就是送她的那天，她穿著一直跟我的阿姨們說我有多孝順。」當時事主跟媽媽說以後再多送她衣服，但媽媽卻叫她自己把錢存好，不要浪費。就算事主開始打工之後，想給媽媽一些錢，亦遭拒絕。雖然生活拮据，但媽媽每個月都讓孩子去補習，也會幫她們買教科書，「她說她過的很辛苦，她不要我們跟她一樣，要我們好好讀書才可以出人頭地。」

【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」 【見下頁】

最後事主指原來媽媽跟她說之後不會再幫她存紅包了，因為事主長大了，要她自己管理，「我問她為什麼不拿這些錢來家用，她說因為她答應我們要幫我們存起來，所以再辛苦她都不能拿這些錢來用。」而至於這些錢怎麼用，事主稱應該會跟弟弟拿一部分出來請父母吃飯和買東西，剩下的錢則拿來投資，「之所以不全部投資是因為我希望可以用這筆錢讓爸爸媽媽感覺到溫暖，那對我來說比什麼都還要重要。」

不少網民都指帖文有「洋蔥」，慨嘆母親的偉大，「媽媽好偉大喔，其實拿來家用我也覺得可以」、「好溫暖的文，就算家中經濟不好，但養了原帖這樣知道感恩的人，媽媽很偉大」、「這文章有洋蔥，大家真的要孝順長輩。」

其他網民回應：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黃苑筠