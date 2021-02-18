大學研究: Amazon Air 迅速擴展業務 或成立自家航空公司

有大學研究顯示，網上零售巨頭亞馬遜 (Amazon) 發展的送貨機隊業務Amazon Air 正迅速擴展，預料至今年年中前，機隊每天平均飛行航班將擴展至最少160趟。

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研究團隊表示，目前Amazon Air 每天平均飛行航班數已達140趟，隨著亞馬遜購入更多飛機，預料至今年6月前，Amazon Air每天飛行航班量可達最少160趟; 又指若果亞馬遜成功達到這個里程碑，將代表Amazon Air成功自去年5月起計的13個月內，將每天飛行航班量增倍。

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報告又提到，亞馬遜一月向達美航空（Delta）和西捷航空（WestJet）買入11架波音 767飛機，部分需要經過改裝或維修，需待至2022年尾才能投入服務，屆時Amazon Air累積擁有超過85架送貨機隊。

有外媒提到，Amazon Air 在過去幾個月，張貼招聘維修經理及海外空中及地面操作員，研究團隊表示，一般而言若飛機純粹租借，均不用請公司內部的維修經理，故此推測Amazon Air 向成立自家航空公司的目標又再踏出一大步。

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