【大行報告】女股神Cathie Wood 新寵眾安在綫 國信看好「銀行+壽險」模式　目標價潛在升幅25％

國信證券發布報告，指眾安在綫（06060）「銀行+壽險」模式發展潛力龐大，可配合未來大灣區發展，給予目標價88元。

近日有科技股女股神之稱的Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest）旗下ETF ARKF，披露增持眾安在綫股份，令眾安股價大幅攀升，截至周四（18日）本周急升28%，報70.8元，較目標價潛在升幅約25%。

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報告指，眾安在綫於2020年3月正式上線眾安銀行，為香港第一家虛擬銀行，而該行在今年1月，獲得保險代理機構牌照，可以提供眾安人壽的產品，構建了「銀行+壽險」的基礎。眾安銀行目前可以提供存款、貸款以及保險產品，覆蓋長期及短期儲蓄服務，突出零售業務。

該行表示，目前由眾安在綫全資擁有的眾安銀行的發展勢頭強勁，正式開業僅100天就吸收存款超過27億港元。未來隨著大灣區的融合，以及眾安壽險在產品端的發力，「銀行+壽險」的成長空間非常之大。

該行目前對眾安在線進行保守估值，待相關業務的發展進程進一步明朗，該行再適度調高眾安在線的目標價：根據歷史估值水平以及同業數據，對應2021年，該行保守給與內地財險業務3.2倍的PS，技術輸出業務150億元人民幣的估值，香港業務150億元，總估值達1075億元，目標價相等於88元。

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記者：李兆明