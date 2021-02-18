  • 19°C
香港時間 : 2021218日 (四) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】女股神Cathie Wood 新寵眾安在綫 國信看好「銀行+壽險」模式　目標價潛在升幅25％

股樓投資 18:23 2021/02/18

分享：

國信證券發布報告，指眾安在綫（06060）「銀行+壽險」模式發展潛力龐大，可配合未來大灣區發展，給予目標價88元。

近日有科技股女股神之稱的Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest）旗下ETF ARKF，披露增持眾安在綫股份，令眾安股價大幅攀升，截至周四（18日）本周急升28%，報70.8元，較目標價潛在升幅約25%。

【大行報告】呢隻半新股上市以來升1倍 高盛首予中性評級 目標價潛在升幅仍有12％ 【見下頁

報告指，眾安在綫於2020年3月正式上線眾安銀行，為香港第一家虛擬銀行，而該行在今年1月，獲得保險代理機構牌照，可以提供眾安人壽的產品，構建了「銀行+壽險」的基礎。眾安銀行目前可以提供存款、貸款以及保險產品，覆蓋長期及短期儲蓄服務，突出零售業務。

該行表示，目前由眾安在綫全資擁有的眾安銀行的發展勢頭強勁，正式開業僅100天就吸收存款超過27億港元。未來隨著大灣區的融合，以及眾安壽險在產品端的發力，「銀行+壽險」的成長空間非常之大。

該行目前對眾安在線進行保守估值，待相關業務的發展進程進一步明朗，該行再適度調高眾安在線的目標價：根據歷史估值水平以及同業數據，對應2021年，該行保守給與內地財險業務3.2倍的PS，技術輸出業務150億元人民幣的估值，香港業務150億元，總估值達1075億元，目標價相等於88元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

下一篇文章

【網民熱話】自幼家中清貧欠債 本以為媽媽把利是錢拿去用 長大後全數交還 網民大呼：內有洋蔥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位