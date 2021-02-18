【消費優惠】新地5大商場優惠加碼　食飯睇戲享半價優惠

限聚令由今日起有限度放寬，新鴻基地產（新地）旗下5大商場，包括apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場、新翠商場，即夥拍超過100間特色餐飲加推優惠，高達50%回贈及晚市雙倍積分賞。

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由即日起至3月21日起，顧客到5大商場的指定食肆， 惠顧堂食或外賣自取滿80元，即可換領40元商場美食優惠券，享高達50%回贈。顧客可憑美食優惠券到參與活動的餐廳，以低至半價享用各式美食。

同時，The Point by SHKP會員於apm商戶以即日電子貨幣單一消費滿100元，同日於B+ cinema apm 購買正價戲票，即享半價優惠 （同一交易最多享8張戲票優惠）。

此外，會員於B+ cinema apm購買電影戲票2張，即送40元美食優惠券。晚上6時後，會員於推廣期內到指定餐飲以電子貨幣惠顧堂食滿300元，即送40元 B+ cinema apm「睇戲通行証」電子現金券，同時享2倍積分優惠。

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責任編輯：葉泳珊