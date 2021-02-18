【香港經濟】香港失業率升0.4百分點至7%、近17年高位　經濟師：仍未見頂

▲ 香港失業率達7%，創近17年新高

港府收市後公布多項經濟數據，2020年10月至2021年1月失業率達7%，創近17年最高，最新失業率較前一月公布的6.6%明顯增加0.4百分點，失業人數增加7500人至25.3萬人。就業不足率為3.8%，較前一個月公布的3.4%，同樣增加0.4個百分點，就業不足人數為14.82萬人。有經濟師預測，失業率高企情況短期內將繼續維持、甚至持續上升，星展香港預期第一季內高位或見7.2%。

港府表示，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升，其中零售、住宿及膳食服務業（失業率達11.3%）、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的上升。

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勞工及福利局局長羅致光稱，雖然本地第四波疫情在近期已出現緩和的跡象，但由於經濟活動需要時間回復正常，勞工市場在短期內仍會受壓。他續指，勞工處在2021年1月錄得共43,139個來自私營機構的空缺，按月上升1.6%。

渣打：第四波疫情及收緊社交限制措施嚴重衝擊經濟

星展香港經濟師謝家曦指，最新失業率升幅屬預期之內，估計第一季失業率有機會進一步上升至7.2%才見頂。他解釋，政府今日起放寬晚市堂食禁令，但不代表零售餐飲業市道可以立即恢復，估計2月仍會繼續上升，而放寬堂食的利好最快會在3月份失業率反映。

謝家曦坦言「唔好太樂觀」，該行雖預期中港約第二季尾至第三季初重新通關，但他以澳門去年7月與內地通關為例，當地農曆年假期間旅客仍然跌6、7成，反映即使中港重新通關亦不要預期旅客下半年立即「返嚟」。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，失業率升至7%較市場一般預期差，尤其是香港第四波疫情及隨之收緊的社交限制措施對本地經濟帶來嚴重衝擊。他預期，失業率在未來數月仍會維持高位、甚至進一步上升，直至下半年經濟情況才見好轉。

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編輯：麥德銘