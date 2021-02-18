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【香港經濟】香港失業率升0.4百分點至7%　近17年高位

宏觀解讀 17:10 2021/02/18

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香港失業率達7%，創近17年新高

港府收市後公布多項經濟數據，2020年10月至2021年1月失業率達7%，創近17年最高，最新失業率較前一月公布的6.6%明顯增加0.4百分點，失業人數增加7500人至25.3萬人。就業不足率為3.8%，較前一個月公布的3.4%，同樣增加0.4個百分點，就業不足人數為

港府表示，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升，其中零售、住宿及膳食服務業（失業率達11.3%）、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的上升。

新世界3月中舉行招聘會增聘近千人 個別職位月薪可高達10萬元，可見【下一頁】

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勞工及福利局局長羅致光稱，雖然本地第四波疫情在近期已出現緩和的跡象，但由於經濟活動需要時間回復正常，勞工市場在短期內仍會受壓。他續指，勞工處在2021年1月錄得共43,139個來自私營機構的空缺，按月上升1.6%。

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編輯：麥德銘

經濟 就業 香港 失業率

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