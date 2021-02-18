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【網絡安全】Google調查：逾5成家長對子女網絡安全問題感憂慮

科技 18:50 2021/02/18

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Google早前一項網絡安全調查發現，不少家長對子女使用互聯網的安全問題充滿憂慮，擔心子女接收資訊的安全性如網絡詐騙或帳戶攻擊，以及子女會否接觸來自陌生人訊息或兒童不宜的內容。

新冠肺炎疫情期間，兒童使用互聯網學習的需求大增。Google早前一項網絡安全調查發現，不少家長對子女使用互聯網的安全問題充滿憂慮，擔心子女接收資訊的安全性如網絡詐騙或帳戶攻擊，以及子女會否接觸來自陌生人訊息或兒童不宜的內容。

Microsoft Edge增新模式　避免兒童打開不安全的網絡內容

【英國＋愛爾蘭虛擬旅遊】微軟模擬飛行升級　衝上雲霄看3D城堡建築、英超聯賽球場（有片）

Google早前委託Qualtrics LLC在2020年12月至2021年1月期間，對亞太區和南美地區共 15 個國家及地區的家長進行調查。其中亞太區的數據顯示，58%家長對於子女在疫情期間面對的網絡安全問題感到擔憂；同時超過一半（52%）的家長會使用保護兒童的網絡安全設定。

至於香港區方面，有53%的香港家長表示對子女在網上接收資訊的安全性感到憂慮。而且有36%的香港家長表示，從未與子女討論網絡安全的話題，揭示香港家長在指導子女上網及採取適當措施，加強家庭網絡安全方面仍有進步空間。

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Google網絡安全教育全球主管Lucian Teo指出，隨著日常生活轉到網上，網絡安全教育成為不可或缺的一環，家長應積極與子女了解及討論其使用互聯網的狀況。他指出，家長可從三方面入手。

首先，家長應多與子女討論在網上遇到的情況，特別是與陌生人的互動，有助保護孩子。同時，家長也可提醒子女在社交平台或討論區要保持警覺，避免過度分享個人私隱。在評估遊戲內容是否適合子女時，亦要留意該程式會否允許與其他玩家進行線上對話。

其次，需要為子女加強保護個人資料，應提醒子女使用高安全度密碼，避免使用姓名及出生日期等個人資料，或「abcd1234」這類過於簡單的密碼，也不要使用同一組密碼設定不同的網上帳戶或重用密碼。

最後，家長可善用監護設定及應用程式，管理子女裝置的使用情況和應用程式權限、過濾搜尋結果中的色情內容，以及提供兒童適宜或合家歡的影片。 

【網絡安全】資訊安全人員揭　全球首款針對蘋果M1處理器惡意程式

責任編輯：曾曉汶

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