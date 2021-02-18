【北韓黑客】金正恩下令？外媒：北韓瞄準南韓中小企　每日158萬次勒索攻擊、五年大增18倍

▲ 據外電最新報道，北韓似乎找到另類重塑經濟的方法，包括利用到語言的共通性及鎖定中小企資訊保安防護較薄弱的漏洞，瞄準並持續增加對南韓中小企業的網絡勒索攻擊。

北韓受國際制裁，經濟受創，不過據外電最新報道，北韓似乎找到另類重塑經濟的方法，包括利用到語言的共通性及鎖定中小企資訊保安防護較薄弱的漏洞，瞄準並持續增加對南韓中小企業的網絡勒索攻擊。

其中據《日經亞洲評論》引述南韓國家情報院（National Intelligence Service）報告顯示，據南韓國家情報院（National Intelligence Service）報告顯示，每天約有 158 萬次來自北韓的網路攻擊。

報道指，黑客會滲透到中小企業的伺服器及內部系統中，對重要數據進行加密，要求受害者繳付贖金。同時還要求可以加密貨幣替代贖金，以比特幣為單位，約1個至10個比特幣，估計約5萬至50萬美元（約39萬至388萬港元）。

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不過報道指，大多受害者沒有舉報， 所以實際被勒索的金額尚未清楚，但估計去年北韓的網絡勒索攻擊，對南韓企業造成的損失超過18億美元（約140億港元），在五年內大幅增加了18倍。

而據聯合國安理會朝鮮制裁委員會的一份報告草稿顯示，由2019 年到 2020 年 11 月，北韓盜竊虛擬資產總計約3.16億美元（約24.5億港元）。報道指，這些北韓黑客主要來自於「網路營運戰略監督部門」，該部門是由北韓領導人金正恩下令偵察總局情報機構而組成。

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責任編輯：張寶燕