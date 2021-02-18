【香港出口】港去年12月出口貨量升11.6%　輸往台灣貨量升最多

繼較早時發表2020零年12月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日（18日）發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與2019年同月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升11.6%及13.7%。去年全年比較，則分別按年下跌0.8%及2.6%。

2020年12月與2019年12月比較，輸往台灣（25.1%）、越南（22.5%）及中國內地（16.6%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅，輸往美國（3.9%）及日本（3.8%）的整體出口貨量亦上升。來自韓國（37.3%）、台灣（30.0%）、內地（16.8%）及新加坡（15.9%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。

12月商品出口及進口價格均升0.4%

商品價格方面，去年12月商品整體出口價格及進口價格均按年上升0.4%；全年比較則分別按年下跌0.6%及0.7%。輸往台灣（2.8%）及內地（1.4%）的整體出口價格上升；輸往美國（-0.1%）、日本（-1.9%）及越南（-3.2%）的整體出口價格則下跌。另外，來自台灣（3.8%）、新加坡（3.6%）、韓國（3.2%）及日本（0.6%）的進口價格上升，來自內地的進口價格則下跌1.9%。

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責任編輯：蘇穎琪