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【品牌聯乘抗逆】KiKi茶推花系茶飲　聯乘L'Oréal買茶送美髮油

商業 17:15 2021/02/18

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KiKi茶聯乘L’Oréal Paris推出花系茶飲，包括玫瑰雪絨木槿花茶及茉莉鮮橙綠凍茶。（KiKi茶提供圖片）

台灣茶飲品牌KiKi茶聯乘美妝品牌L'Oréal Paris，即日起至2021年4月30日推出花系茶飲，雙方更推聯乘優惠，包括於KiKi茶分店購買此系列茶飲，更可免費獲贈L’Oréal Paris的迷你昇華修護美髮油（30毫升）乙瓶。

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花系茶飲售45元，包括玫瑰雪絨木槿花茶，備有凍飲或溫飲的選擇，凍飲更加入低脂愛玉果凍；茉莉鮮橙綠凍茶，則綴以迷迭香及檸檬葉，並加入愛玉。

花系茶飲於KiKi茶全線四間分店供應，包括金鐘太古廣場KiKi茶 @ 茶.米丶九龍灣德福廣場KiKi茶 @ 茶.米丶K11 MUSEA KiKi茶及中環國際金融中心KiKi茶。

顧客即日起至2021年3月4日，於屈臣氏丶萬寧及HKTVMall等網上平台購買L'Oréal Paris的頭髮護理產品，即可獲贈KiKi茶買一送一茶飲優惠券乙張；如顧客購買L'Oréal Paris「昇華修護美髮油」（100毫升），更可獲贈KiKi茶茶飲券乙張。

【八達通】八達通再度聯乘小王子　推出全新特別版八達通卡　經典場景配星閃LED燈

責任編輯：朱悅瀅

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