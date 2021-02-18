  • 20°C
香港時間 : 2021218日 (四) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

勸市民盡早接種疫苗 接種後30分鐘應留在現場 陳肇始：「早打好過遲打」

環球政經 16:34 2021/02/18

分享：

食物及衛生局局長陳肇始表示，本港將展開全民接種新冠疫苗計畫，並勸喻市民盡快接種，她指：「市民接種一定好過唔接種」，「早打好過遲打」。

一名學資處職員確診新冠肺炎 相關服務櫃檯暫停服務：【下一頁

負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權下午宣布預購的200萬劑科興新冠疫苗及復星/BioNTech疫苗快將抵港，同時將於2月23日（下周二）啟動免費疫苗接種計畫，接受網上預約，預計2月26日（下周五）為屬於優先組別的市民接種疫苗。


【新冠肺炎】美國有至少36人於接種疫苗後 患上血液疾病 矛頭指向兩藥廠 其中一人死亡：【下一頁
 局長另外建議市民接種疫苗後在現場逗留約30分鐘，要是出現副作用都有醫護人員處理。她又指，在市民開始接種疫苗後，當局會設立通報機制，讓醫護及製藥業通報不良反應/異常事例。另外，當局會設立10億元的保障基金，一旦出現疫苗反應嚴重異常事件，將會有保障基金供索償，預料下周將向立法會財委會申請注資，索償時限則定於接種疫苗後的兩年內。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

下一篇文章

【大行報告】大摩料滙豐及渣打去年度業績較佳　維持另外兩間港銀「減持」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌