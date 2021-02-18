勸市民盡早接種疫苗 接種後30分鐘應留在現場 陳肇始：「早打好過遲打」

食物及衛生局局長陳肇始表示，本港將展開全民接種新冠疫苗計畫，並勸喻市民盡快接種，她指：「市民接種一定好過唔接種」，「早打好過遲打」。

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負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權下午宣布預購的200萬劑科興新冠疫苗及復星/BioNTech疫苗快將抵港，同時將於2月23日（下周二）啟動免費疫苗接種計畫，接受網上預約，預計2月26日（下周五）為屬於優先組別的市民接種疫苗。



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局長另外建議市民接種疫苗後在現場逗留約30分鐘，要是出現副作用都有醫護人員處理。她又指，在市民開始接種疫苗後，當局會設立通報機制，讓醫護及製藥業通報不良反應/異常事例。另外，當局會設立10億元的保障基金，一旦出現疫苗反應嚴重異常事件，將會有保障基金供索償，預料下周將向立法會財委會申請注資，索償時限則定於接種疫苗後的兩年內。

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責任編輯：翁嘉陽