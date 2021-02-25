【美國領事館】恒隆正式完成收購美國領事館壽臣山地皮　前稱交易獲中央同意

▲ 【美國領事館】恒隆：美領館壽臣山地皮賣方已完成外交義務 交易已獲中央同意

恒隆地產 （00101） 收購美國政府位於壽臣山壽山村道美國駐港領事館宿舍物業一事有進展，恒隆發言人上周四（18日）表示指，「很高興賣方已完成其外交義務並獲得中國政府的同意，因此我們正與賣方處理完成交易事宜，並將於適合的時間作對外公布」。

恒隆地產於今日（25日）正式公布，該物業出售獲得中國中央人民政府的書面同意，收購事項於今日正式完成。

恒隆今日半日股價升1.7%，報21.1元，成交8080萬元。

恒隆行政總裁盧韋柏早前表示，雙方一直透過律師保持緊密聯繫，但基於壽臣山地皮並非普通房地產，需要符合外交義務的要求，才能完成收購，強調集團有能力完成交易。

渣打傳棄租中環總行8層，恒隆為業主【下一頁】

恒隆去年以25.6億元投得美國駐港總領事館宿舍物業，並計劃重建成多間獨立式豪華大宅。大摩發表報告，給予恒隆地產增持評級，目標價22元，指公司可受惠於內地奢侈品零售銷售復甦。

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編輯：陳韻妍