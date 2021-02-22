【Mate X2】華為Mate X2今晚8時發佈　蘋果傳委託LG Display開發折疊屏iPhone 擬2023年推

不少手機廠商均有著力開發可折疊屏手機，華為再宣傳，折疊屏手機Mate X2將於周一（2月22日）晚上8時發佈。根據目前流傳消息，Mate X2或採用向內折疊的方式，減少折屏手機常見的屏幕摺痕問題。

華為Mate X2料採用麒麟9000處理器，搭載5000萬像素、1600萬像素、1200萬像素、800萬像素的四攝組合，其中包含潛望式長焦鏡頭，支持10倍混合光學變焦。

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外媒DigiTimes引述業內消息報道，蘋果（美：AAPL）已委託LG Display開發一款可折疊的OLED屏幕，用於未來發佈的的可折疊版本iPhone，但目前尚不清楚該款可折疊屏幕開發出來後，會否由LG Display量產。

早前有傳言，三星為蘋果首選的OLED可折疊屏幕供應商，公司去年向蘋果提供了大量可折疊屏樣品以供測試，有可能可折疊iPhone的屏幕將由兩家廠商提供。

今年1月有報道稱，蘋果已開始一款可折疊iPhone的早期開發，該款iPhone將具有7英吋OLED屏幕，以及支援Apple Pencil，計劃最快在2023年推出。

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編輯：陳健婷