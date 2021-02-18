  • 21°C
香港時間 : 2021218日 (四) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可折疊iPhone】蘋果傳委託LG Display開發折疊屏擬2023年推 華為Mate X2下周一發佈

Hot Talk 16:16 2021/02/18

分享：

華為折疊手機Mate X2將於下周一發佈。

外媒DigiTimes引述業內消息報道，蘋果（美：AAPL）已委託LG Display開發一款可折疊的OLED屏幕，用於未來發佈的的可折疊版本iPhone，但目前尚不清楚該款可折疊屏幕開發出來後，會否由LG Display量產。

早前有傳言，三星為蘋果首選的OLED可折疊屏幕供應商，公司去年向蘋果提供了大量可折疊屏樣品以供測試，有可能可折疊iPhone的屏幕將由兩家廠商提供。

今年1月有報道稱，蘋果已開始一款可折疊iPhone的早期開發，該款iPhone將具有7英吋OLED屏幕，以及支援Apple Pencil，計劃最快在2023年推出。

蘋果傳下季停產iPhone 12 mini，請按【下一頁】

不少手機廠商均有著力開發可折疊屏手機，華為折疊屏手機Mate X2將於下周一（2月22日）20時發佈，根據目前流傳消息，Mate X2或採用向內折疊的方式，減少折屏手機常見的屏幕摺痕問題。

華為Mate X2料採用麒麟9000處理器，搭載5000萬像素、1600萬像素、1200萬像素、800萬像素的四攝組合，其中包含潛望式長焦鏡頭，支持10倍混合光學變焦。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【iPhone 12熱銷】蘋果上季出貨創紀錄重返世界第一 小米印度續稱冠

【華為動向】華為據報推遊戲主機、筆電　進軍遊戲產品領域

編輯：陳健婷

 

港股 蘋果（Apple，美：AAPL） 華為 iPhone Apple Pencil 處理器 鏡頭

上一篇文章

【異動股】晚市堂食恢復 惟餐飲、旅行社股齊齊回吐 大家樂收跌1.8%

下一篇文章

【港股市況】恒生指數跌489點　諾輝健康首掛升逾2倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127今截孖展　已錄422億元、超額認購72倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127今截孖展　已錄422億元、超額認購72倍（不斷更新）
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌