BNO簽證開放申請近兩周 近5,000港人申請 一半身在英國 約540萬港人合資格

自上月31日起，英國政府上月31日起開放讓持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人申請BNO居留簽證，根據英國《泰晤士報》周四（18日）報道，簽證開放申請首兩周，已經有近5,000港人申請。

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報道息指，5000位的申請者當中，有一半人已經身在英國，並在英國獲得臨時安置，正等待新簽證批核。據悉上周已過百人成功獲批簽證，更有人於開放首日提交申請，翌日就成功獲批。

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英國政府去年公布BNO平權計劃，推出「5+1」入籍途徑。翻查資料，目前約有540萬港人合資格以BNO申請英國5年期的簽證。英國政府早前曾預期，首5年將會有約30萬港人經計劃申請留英。

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責任編輯：翁嘉陽