【數碼轉型困難】企業數碼化轉型大挑戰　本地數碼技能人才缺乏

▲ 企業在推動數碼轉型時，應為員工提供相關培訓，幫助員工掌握使用的技巧。（資料圖片）

面對無日無之的疫情，數碼轉型已成企業當務之急。Workday大中華區總經理湛致遠表示，企業要全面推動數碼轉型，首要確保CEO與各部門領導擁有一致的策略目標。

其次，從內部著手，利用培訓課程，幫助現有的員工提升技能。透過實現內部數據互聯互通，使員工能夠即時快速地存取數據。「隨著不同辦公模式的出現，企業的技術部門要能夠提供合適的工具並進行適當的VPN架構及頻寬擴充，幫助員工在能夠保持工作效率的情況下自由切換辦公模式。」

＞＞＞【企業數碼化】調查：近半受訪高管稱 疫情拖慢數碼化進程

＞＞＞【網絡安全】資訊安全人員揭 全球首款針對蘋果M1處理器惡意程式

湛致遠建議企業，可通過使用SaaS（軟件即服務）雲端應用程式及平台，推動數碼化轉型。「財務部亦是企業能夠提高靈活性、加快數碼化轉型的關鍵之一，因為財務部掌控財務及營運數據、參與企業業務的每一個環節及過程，並制定財務預算及規劃。」他指出，在數碼轉型時，財務部能幫助定義企業策略規劃流程，以及管理關鍵的靈活性工具，包括情景規劃、營運持續規劃及滾動預測。

▲ 《Workday企業數碼靈活度指數》報告顯示，有11%受訪者表示，企業幾乎沒有任何具備數碼經驗或技能的員工。（法新社圖片）

湛致遠亦提醒，企業在推動數碼化轉型時，應為員工提供相關培訓，幫助員工掌握使用的技巧。 「隨著科技及經濟的發展，企業員工需持續提升更多不同的的數碼技能。」企業應充分利用數據及機器學習，確保每名員工都了解自己的工作能力及所需要的培訓，以增進個人的成長及生涯發展。

湛致遠指出，疫情期間，香港的企業在嘗試數碼化轉型時，面對的主要障礙是數碼技能短缺。根據《Workday企業數碼靈活度指數》報告，有76%的本地企業缺乏企業級靈活實踐的能力。近7成半受訪者認為，公司只有不多於一半的員工具備數碼技能，更有11%表示，企業幾乎沒有任何具備數碼經驗或技能的員工。

湛強調，數碼技能人才缺乏，原因是本地企業普遍不認為人才為競爭優勢的心態，導致企業沒有積極吸納及培訓人才。79%受訪者不認為數碼人才為重要的戰略資產，因此缺乏適當的工具及流程來管理人才。

＞＞＞【安心出行App】食飯睇戲須掃描「安心出行」 一文看清如何使用＋減低私隱外洩風險

記者：李彥煒