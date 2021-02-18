Google稱特朗普競選App「Official Trump 2020 App」　涉違反政策遭強制刪除

▲ 近日外媒揭發，Google早前已將特朗普競選應用程式「Official Trump 2020 App」，從Google Play商店移除。

美國前總統特朗普卸任後，面臨法律挑戰外，更慘被科技巨頭公司圍攻。近日外媒揭發，Google早前已將特朗普競選應用程式「Official Trump 2020 App」，從Google Play商店移除。就算用戶已將程式安裝在設備上，該程式目前都無法加載任何內容，相信已被關閉。

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外國科技網站Android Police報道，Google透露Official Trump 2020 App已經被下架，全因，該程式現時無法加載任何內容，而Google多次與開發人員聯繫，卻沒有得到回覆。因此決定遵循其政策，將無法正常運行的應用程式，即Official Trump 2020 App從Play商店中刪除。

據Android Police了解，當用戶開啟Official Trump 2020 App，該程式會停留在加載畫面上，並出現旋轉的「T」標誌；或時在開啟時，就出現服務器錯誤的情況，無法進入程式。而Sensor Tower數據也顯示，Official Trump 2020 App的Android版本自2020年10月30日後，就一直沒有更新。

在Google Play商店上，也出現不少用戶提及「無法打開」、「不能用」等的評論，甚至有用戶要求開發者對投訴作出回應。

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責任編輯：曾曉汶