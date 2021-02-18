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【北水基金】近百隻新公募基金爭坐牛市順風車 春節後搶閘推

Hot Talk 16:31 2021/02/18

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近百隻公募基金排隊開售，今天搶閘有12隻。

內地今天（2月18日）正式復市，已有96隻公募基金蓄勢待發，業界料勢再掀熱潮，在未來一個月密集發行。專家預計北水湧港續火爆，單以下周一（22日）計的首個牛年交易周，多達26隻公募基金排隊上架。至於新春響頭炮，12隻公募基金已搶閘作牛年第一擊，今天隨即火速開賣。至於年初截至昨天（17日）為止，迄今215隻新公募基金已發行，總募資首次跨越7000億元（人民幣，下同），實數為7075億元新關，達去年總額約22%。

內地新聞指港股「太熱」 基金暫忍手

此外，剛過去內地黄金周長假，但網上媒體新春無休，連日來緊貼港股於本周二（16日）牛年復市後的市況，因港股火紅頓成內地網民的焦點熱話，而網上新聞的標題更以「港股又爆升，太熱了」。

北水基金施限購，會否影響湧港資金量？【下一頁

與此同時，作為北水大水喉的企業年金及保險資金，這些「長錢」的操盤手警示，高追港股的風險，坦言暫已忍手，操作轉趨謹慎，但長期仍看好港股的前景。國盛證券指，自2018年以來，港股通累計淨流入規模高達1.73萬億港元，當中以金融類、信息技術板塊、以及消費類等最受捧。至於單以今年首個半月計，續有千億北水南下，累計達3800億港元。

綜合險資的最新看法，不少早於去年初已低吸，有保險商已舉牌港股13次。但今年不足兩個月，在外資回流，以及公募基金加速南下，刺激恒指年初至今已狂升逾一成。況且，恒指經歷7連揚累升逾1900點，只是今天稍回調。有險資基金經理坦言，港股「太火红了」，故操作甚審慎，不會盲目追漲隨波逐流。

險商仍撐港股前景 看好4類股

專家提醒投資港股兩大風險，包括：（1）定價權在外資手上，港股仍以機構大戶主導，且有沽空機制，動輒上落甚大；（2）港股流動性大，更易受美股及A股等外圍巿况衝擊。不過，險商對港股的長綫前景仍抱有信心，尤其看好4大類股，分別為：如港交所（00388）一類的A股稀缺性股、仍具性價比優勢的盈利持續穩定股，如騰訊（00700）及美團（03690）等新經濟股，以至優質中概股回歸。

更多【北水大時代】文章

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】 

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【北水基金】內地184隻北水新基金 年初至今吸資6385億元

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

香港交易所（00388） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 港股通 港股 北水流入 基金

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