【八達通特別版】八達通再度聯乘小王子　推出全新特別版八達通卡　經典場景配星閃LED燈

八達通再次聯乘Le Petit Prince 小王子，將推出「Le Petit Prince 小王子特別版八達通卡」，每張售價128元。

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「Le Petit Prince」的設計靈感源自《小王子》的經典語錄「如果你 愛著一朵盛開在浩瀚星海裡的花，那麼，當你抬頭仰望繁星時，便會感到心滿意足。」此玫 瑰版亦是今年1月於八達通 Facebook 專頁舉行的網民投選中得票最高的設計。星空中的一顆星星亦採用了 LED 燈，當八達通於讀寫器上「一嘟」，卡面上的這顆星星便會閃亮。

全新推出的「Le Petit Prince 小王子特別版八達通卡」將於本月23日上午10時至3月2日下午5時，於八達通App獨家供八達通銀包客戶訂購，每張售價港幣128元（免郵費），不設按金及儲值額。

「Le Petit Prince 小王子特別版八達通卡」與其他八達通產品一樣，可用於乘搭公共交通或 於全港約40,000個零售點消費購物。

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購買詳情:



訂購方法：請首先成爲八達通銀包用戶，再透過八達通 App 訂購

售價：港幣128（包括郵費）

訂購數量：每個八達通銀包限購3張

送貨日期：2021年6月10日開始由香港郵政陸續派遞

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責任編輯：葉泳珊