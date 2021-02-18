  • 21°C
香港時間 : 2021218日 (四) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【八達通】八達通再度聯乘小王子　推出全新特別版八達通卡　經典場景配星閃LED燈

商業 16:33 2021/02/18

分享：

八達通再次聯乘Le Petit Prince 小王子，將推出「Le Petit Prince 小王子特別版八達通卡」，每張售價128元。

【限聚令放寬】牛棚藝術村19日重開　入場要掃「安心出行」或登記資料

「Le Petit Prince」的設計靈感源自《小王子》的經典語錄「如果你 愛著一朵盛開在浩瀚星海裡的花，那麼，當你抬頭仰望繁星時，便會感到心滿意足。」此玫 瑰版亦是今年1月於八達通 Facebook 專頁舉行的網民投選中得票最高的設計。星空中的一顆星星亦採用了 LED 燈，當八達通於讀寫器上「一嘟」，卡面上的這顆星星便會閃亮。

全新推出的「Le Petit Prince 小王子特別版八達通卡」將於本月23日上午10時至3月2日下午5時，於八達通App獨家供八達通銀包客戶訂購，每張售價港幣128元（免郵費），不設按金及儲值額。 

「Le Petit Prince 小王子特別版八達通卡」與其他八達通產品一樣，可用於乘搭公共交通或 於全港約40,000個零售點消費購物。

【Golden Scene】高先電影院今日開幕　主打本土、文化電影　首日《狂舞派3》全部滿座

【ICE FIRE】潮牌店ICE FIRE 3月全線結業　為何不敵時代洗禮？（多圖）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【Golden Scene】高先電影院今日開幕　主打本土、文化電影　首日《狂舞派3》全部滿座
今日
【Golden Scene】高先電影院今日開幕　主打本土、文化電影　首日《狂舞派3》全部滿座
【限聚令放寬】牛棚藝術村19日重開　入場要掃「安心出行」或登記資料
今日
【限聚令放寬】牛棚藝術村19日重開　入場要掃「安心出行」或登記資料
【慈善活動】順豐夥東華三院設抗疫資助計劃　一筆過上限1萬元支援基層學童及家庭
今日
【慈善活動】順豐夥東華三院設抗疫資助計劃　一筆過上限1萬元支援基層學童及家庭
【ICE FIRE】潮牌店ICE FIRE 3月全線結業　為何不敵時代洗禮？（多圖）
今日
【ICE FIRE】潮牌店ICE FIRE 3月全線結業　為何不敵時代洗禮？（多圖）
文具精品 科技產品 著數優惠 產品 交通 設計 零售 八達通

上一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

【經濟復甦】科法斯料全球經濟不均衡復甦　2022年企業破產量仍增加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間