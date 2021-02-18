【企業數碼化】調查：近半受訪高管稱　疫情拖慢數碼化進程

▲ 由於去年疫情突襲，令企業的財務大失預算，工作模式、銷售表現、接觸客戶的方式、人力資源管理等方面皆受不同程度影響，令高管束手無策。（資料圖片）

新冠肺炎侵襲全球一年有多，對環球政治、經濟、民生影響深遠，在家工作、遙距辦公等新常態出現，對企業人力資源管理影響匪淺。財務和人力資源的企業雲端應用平台Workday大中華區總經理湛致遠表示，新冠疫情改變了大眾對人力資源管理的一貫想法，尤其對於靈活辦公模式和文化、數碼化解決方案和系统等。「早在疫情來臨之前，坊間已開始討論數碼化，但直至受疫情影響後，企業才開始了解建立遙距辦公模式的重要性。」

根據IDC發布的《Workday企業數碼靈活度指數》報告，當中87%的本地企業在疫情期間使用科技執行他們的業務持續營運計劃，卻僅有一半（54%）受訪管理層認為，數碼化轉型是首要任務。湛致遠指出，儘管疫情略微加快了企業部署數碼化轉型的進程，但本地企業仍然缺乏對數碼化的準備。「對於一間靈活的企業而言，能夠適應改變是其穩步發展的核心，這是企業在2020年中學到最重要的其中一件事。」

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面對疫情 高管束手無策

按報吿數據，98%受訪高管皆表示，由於去年疫情突襲，令企業的財務大失預算，工作模式、銷售表現、接觸客戶的方式、人力資源管理等方面皆受不同程度影響，令高管束手無策。

▲ 疫情下，經濟受衝擊，零售亦轉到網上，數碼化是唯一出路。（資料圖片）

面對疫情困境，數碼化似乎是出路，但同時亦充滿不少挑戰。按報告，雖然香港本地有一半企業同意數碼化是公司首要發展目標，但當中僅有17%受訪企業，在疫情下真正加速企業數碼化進程。反之，更有49%受訪企業高管表示，疫情下公司整體的數碼化進程被拖慢。

選擇合適工具應對數碼化

報告亦揭示，受訪企業認為未來12至18個月間，最需要數碼化的業務範疇。46%受訪者認為創造前端收入、客戶接觸點（43%），以及客戶服務（37%），該三方面數碼化的需求最大。其次亦有後台財務管理、行政管理以及人力資源管理等範疇。

為了可以靈活運作，企業應該要積極規劃並及時作出反應。湛致遠強調，對於一眾尚未數碼轉型的企業來說，重要的是要認清企業面臨的挑戰，並選擇合適的工具應對，例如採用雲端技術。「借助中央雲端平台，人力資源主管可以優化分析來預測需求，並由單純的再培訓員工的思維模式，轉變為一個能不斷學習新技能的環境。」

▲ Workday大中華區總經理湛致遠表示，報告數據揭示，儘管疫情略微加快了企業部署數碼化轉型的進程，但本地企業仍然缺乏對數碼化的準備。（受訪者提供圖片）

《Workday企業數碼靈活度指數》報告於去年6至7月期間，訪問亞太區9個城市，約900位來自人力資源管理、財務以及資訊科技的行政管理人員，探討企業在新冠肺炎疫情下，對數碼化轉型及應對疫情的方法。當中就有90位行政人員來自香港，當中54位是企業高級管理人員。

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記者：李彥煒