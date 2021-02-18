禁在平台讀新聞資訊 Facebook封殺澳洲用戶

社交平台Facebook宣布，不容許澳洲用戶在旗下社交平台閱讀及分享新聞資訊。

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澳洲政府早前計畫，立例要求國際科網巨企包括Facebook及Google，向澳洲新聞機構支付新聞轉載費。 Facebook澳洲及新西蘭總經理伊斯頓（William Easton）日前在網站發文指，正面臨嚴峻選擇，最後懷著沉重心情向澳洲用戶停止提供新聞資訊。

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伊斯頓指，澳洲政府誤解平台與新聞機構的關係，形容與Google並不相同，指新聞機構為增加讀者瀏覽人數，自願在Facebook發布新聞，但Google方面，新聞機構並非自願提供資訊。

伊斯頓續指，有關決定將限制包括澳洲新聞媒體專頁的發文和分享功能; 用戶方面，澳洲用戶將無法瀏覽無論來自澳洲還是國際的新聞內容，國際用戶亦不能閱讀澳洲媒體發布的資訊。

澳洲財長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）回應行動，形容Facebook決定粗暴，並指對方做錯，認為行動沒有必要。他續指雙方同意繼續透過對話，嘗試尋找前進的途徑。另一方面，Google已與當地主流媒體達成收入分享協議，希望可以繼續在瀏覽器顯示新聞報導連結。

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