【BNO移民英國】近200萬人半年無工開 邊十個行業較受影響？

英國上月底正式向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，符合資格的港人及其家庭受養人可藉此入籍英國。但不少港人擔心到無法在英國就業，有英國傳媒報道，有190萬英國人因為新冠疫情打擊經濟關係，已經失業最少半年。

英國作首個「人類挑戰」研究 故意讓90人染疫 【下一頁】

英國《太陽報》（The Sun）引述英國決議基金會（The Resolution Foundation）發表的最新調查數據，英國有190萬人正處於失業或完全休假狀態，而這個情況最少持續了半年。基金會智庫表示，數據反映勞動市場受創，是下個財政年度必須解決。

基金會高級經濟學家科米內蒂（Nye Cominetti）表示，雖然預期英國經濟前景終會好轉，但就業市場不穩定程度依然很高，那些長期失業或目前處於休假的人士，不安全感尤為嚴重。

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科米內蒂呼籲政府應使用預算制定計劃，協助某些失業率高企行業，如酒店業等，逐步取消休假計劃。他認為此舉將有助放緩失業率增長，並鼓勵公司重新聘請現有工人。而聘用人手後的稅務減免，亦有助更多人轉行。

英國上月公佈最新的失業率為5%，是4年以來的高位，年齡組別而言以年輕人最高。《衛報》指數據未有涵蓋處於休假的工人，所以有獨立預測機構估算，今年夏天的失業率將進一步提升至7.5%，即屆時有超過260萬人失業。

責任編輯：李俊儀