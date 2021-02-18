【匯豐HSBC】巴克萊重啟派息　大摩料滙豐股息僅2.5厘再推新節流措施（第二版）

▲ 英資銀行股巴克萊宣布重啟派息，滙豐將於下周公布業績

滙豐HSBC （00005） 等英資銀行股去年受制於當地監管而暫停派息，隨當地容許資本充足達標的銀行派息，巴克萊（Barclays，英：BARC）公布全年業績時宣布重新向股東派息，並啟動7億英鎊回購計劃。滙豐將於2月23日公布業績和討論會否重新派息，滙豐港股股價逆市升0.8%，報46.4元，成交21億元。

大摩發表報告，預測滙豐2020年財年股息為15美仙、21年股息為22美仙。以現價46.4元計，相當於股息率2.51厘和3.67厘。

受疫情影響，巴克萊2020年全年盈利按年大跌38%至15.3億英鎊，但較市場平均預期理想。巴克萊第4季盈利為2.2億英鎊，較券商預期的4488萬英鎊虧損為理想。

巴克萊普通股權一級資本（CET1）比率於去年第4季為15.1%，較第三季14.6%改善。相對而言，滙豐截至9月底止CET1比率15.6%，較巴克萊同期表現更佳。

大摩估滙豐派末期息15美仙，可見【下一頁】

摩根士丹利發表最新報告分析香港銀行股，認為滙豐、渣打在公布業績時，將會公布新一輪成本和資本規劃，料兩家銀行會以數碼化等方式進一步節流，業績公布將支持股價。

大摩預料，滙豐上季稅前盈利為9.97億美元，按年轉虧為盈，但按季少68%，CET1比率將跌至14.9%。滙豐去年2月公布45億美元節流措施，當中2020年節流10億美元、21年省30億美元、22年達至45億美元目標，在去年首3季已省6億美元，料全年順利達標。

大摩表示，滙豐已表態將推行較原有計劃更進取的節流措施，預期滙豐可從降低出差開支、減少辦公室面積，以及在企業和中小企等業務推進數碼化，令滙豐於2022年節省開支幅度達58億美元，較原有計劃再多13億美元。

大摩重申，預期滙豐僅派發股息每股15美仙，2021年派息22美仙，當中首兩季季度股息5美仙，相當於年度盈利不足50%。

大摩即使視滙豐為本地銀行股首選，但僅予滙豐目標價43港元，低於現價，評級為「與大市同步」。

（第二版更新大摩觀點）

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記者：麥德銘