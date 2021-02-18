【騰訊旗下】騰訊關聯公司入股南京虎牙　持股比例12.9%、為第三大股東

▲ 騰訊關聯公司入股南京虎牙，Catherine Wood「契媽」都有持股。

騰訊 （00700） 力促虎牙（美：HUYA）及鬥魚（美：DOYU）合併，惟恰逢內地出台反壟斷法，合併案遭審查而被暫緩。據內地媒體報道，近日騰訊旗下關聯企業入股虎牙，持股比例達12.9%，為第三大股東。值得注意，科技股女股神、獲連登網民稱為「契媽」的Catherine Wood目前也持有虎牙4.93%的股權，最新為第5大股東。

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根據企業數據查詢平台企查查顯示，南京虎牙信息科技有限公司發生工商變更，新增股東深圳市騰訊產業創投有限公司，同時公司註冊資本由516.53萬元人民幣增加至593.052萬元人民幣，增幅為14.81%。

而據天眼查顯示，深圳市騰訊產業創投有限公司為該公司第三大股東，持股比例為12.9%。

騰訊目前依然為虎牙最大股東，持股比例高達47.6%。另外，騰訊持有鬥魚37.53%的股權。

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編輯：陳華