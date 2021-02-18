【經濟復甦】科法斯料全球經濟不均衡復甦　2022年企業破產量仍增加

新冠肺炎疫情持續一年多，對全球經濟帶來影響。經濟研究機構科法斯最新報告指出，在疫後各個國家、行業及收入階層將經歷不均衡復甦。儘管中國和亞洲其他經濟體在推動全球經濟增長，但主要發達經濟體的 GDP 今年仍無法恢復至疫情前的水準。

報告指出，去年全球所有地區的企業倒閉數量均有所下降，其中，全球總體下降 12%、歐元區下降 22%、亞太地區下降 19%、北美下降 3%，這主要是由於各國政府推出了一系列援助計劃，使許多企業在今年得以存活下來。然而，科法斯預計，疫情的衝擊仍將導致 2022 年企業破產數量增加，特別是在西班牙、法國、義大利和德國。

料今年全球貿易額增長 6.7%

科法斯又預計，今年世界經濟平均增速可能達到 4.3%，全球貿易額將增長 6.7%，但前提是主要發達經濟體到夏季至少能為60%的人口接種疫苗。而全球經濟將經歷不均衡復甦，因高度依賴服務業的國家，例如西班牙或英國，以及疫苗接種進程落後的國家則需要更長的時間才能恢復。

另一方面，行業之間復甦進程也不均衡。本季度行業風險評估中有 23個行業出現改善，其中幾乎一半可歸因於汽車行業在 2020 年下半年的增加，其次是建築行業和化工行業。但疫情將對眾多服務業造成長期影響，有9個行業的風險評級遭到降級，其中交通運輸業受創最深。

【慈善活動】順豐夥東華三院設抗疫資助計劃 一筆過上限1萬元支援基層學童及家庭

【限聚令放寬】牛棚藝術村19日重開 入場要掃「安心出行」或登記資料

【火鍋優惠】戶戶送火鍋優惠高達8折 616牛肉火鍋DONKI都有

責任編輯：蘇穎琪