【大行點睇】料農曆新年帶動內地吞吐量 大和維持中遠海運港口買入評級

大和發表研究報告指，中遠海運港口（01199）1月吞吐量按年跌2%，較去年12月的8.5%升幅低。國內貨運量按年增加4.6%，去年同期12月則跌1.4%。該行維持其目標價7元，重申「買入」評級。中遠海運港口今日跌1.7%，報5.73元，成交2689萬元。

【大行點睇】藉收購提升競爭優勢 瑞銀上調這隻物管股目標價23% 詳情請看[下一頁]

大和表示，農曆新年或帶動了內地強勁的吞吐量。儘管環渤海地區持續疲弱，但部分地區1月份的貨運量增長強勁。因此，集團內地港口吞吐量整體按年增長4.6%。

另外，集團海外吞吐量在連升5個月後下跌，部分原因是比雷埃夫斯港（Piraeus）、蘇伊士運河（Suez Canal）和Euromax碼頭的吞吐量下跌。但澤布呂赫碼頭（Zeebrugge Terminal）繼續保持增長，按年增長23%，而去年12月則升19.6%。該行相信集團有強勁的現金頭寸及穩定的業務運營，料集團在2020至21年將實現6%的股息收益率。

【大行報告】瑞銀料今年日均成交破1,900億元 上調港交所目標價四成至650元 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機