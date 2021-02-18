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【大行點睇】料農曆新年帶動內地吞吐量 大和維持中遠海運港口買入評級

股樓投資 18:34 2021/02/18

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大和發表研究報告指，中遠海運港口（01199）1月吞吐量按年跌2%，較去年12月的8.5%升幅低。國內貨運量按年增加4.6%，去年同期12月則跌1.4%。該行維持其目標價7元，重申「買入」評級。中遠海運港口今日跌1.7%，報5.73元，成交2689萬元。

【大行點睇】藉收購提升競爭優勢 瑞銀上調這隻物管股目標價23%  詳情請看[下一頁]

大和表示，農曆新年或帶動了內地強勁的吞吐量。儘管環渤海地區持續疲弱，但部分地區1月份的貨運量增長強勁。因此，集團內地港口吞吐量整體按年增長4.6%。

另外，集團海外吞吐量在連升5個月後下跌，部分原因是比雷埃夫斯港（Piraeus）、蘇伊士運河（Suez Canal）和Euromax碼頭的吞吐量下跌。但澤布呂赫碼頭（Zeebrugge Terminal）繼續保持增長，按年增長23%，而去年12月則升19.6%。該行相信集團有強勁的現金頭寸及穩定的業務運營，料集團在2020至21年將實現6%的股息收益率。

【大行報告】瑞銀料今年日均成交破1,900億元　上調港交所目標價四成至650元  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

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