比特幣再創新高 破5.2萬美元關口

Bitcoin比特幣承接周三升勢再創新高，突破5.2萬美元關口。

【比特幣】比特幣挑戰5萬美元 區塊鏈股牛年續熱炒 5大相關股逐個捉【下一頁】

交易平台Coindesk數據顯示，比特幣過去24小時高見52536美元，最新報52231美元，是繼周三首次衝破5萬美元後，再錄得新高。

比特幣狂升背後 報告揭幕後投資者分布【下一頁】

近期有不少公司相繼公布措施支持比特幣。支付平台Paypal及信用卡公司萬事達(MasterCard) 先後表明，有計劃在其網絡支持加密貨幣; 汽車製造商Tesla亦表示，將投資1.5億美元予比特幣，並同樣計畫支援比特幣作交易貨幣。

有美國企業日前再提出，通過出售6億美元可轉換債券以增持比特幣，進一步推高加密貨幣狂熱情緒。但雖然比特幣走勢強勁，摩根大通日前發表報告表示，除非比特比的波動幅度放緩，否則升勢，甚至目前的價位均難以維持。

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