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【逆市筍工】新世界發展疫市增聘近千人   招聘9大筍工 最高月薪達10萬元   鄭志剛：企業帶頭招聘   為香港打支強心針

理財智慧 15:46 2021/02/18

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新冠肺炎衝擊全球經濟，本港失業率達至7%，創17年來新高，各行各業面臨巨大挑戰。經濟市道極艱難的情況下，新世界發展（00017）周四（18日）宣佈將於3月中舉辦疫情期間首個私人企業大型招聘會，疫市中增聘近千個職位，當中包括疫後出現的新常態工種，如數碼媒體推廣、口罩推廣研發及皇都戲院保育大使等九大「筍工」，其中個別職位月薪可高達10萬元。集團表示，希望把握契機招攬人才之餘，亦希望可以牽頭集結商界力量，助香港經濟盡快走出谷底。

【低水筍盤】港島區細價「4字頭」上車盤 幾分鐘到港鐵站位於名校網 放盤唔夠5個鐘即成上車客囊中物，詳見【下一頁

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛指：「面對世紀疫情前所未見的衝擊，相信失業潮會重臨香港，但我們為配合集團各方面的長遠發展而增聘千人，除了為失業或搵工困難的市民帶來希望，更盼望今次招聘會能夠起到帶頭作用，更多企業增聘人手，集合商界力量，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復甦。」

 

【長實買地】長實102.8億首奪啟德住宅地 麵粉呎價已近1.59萬元 高於預期 長實 ：「對香港未來經濟充滿信心」，詳見【下一頁

新世界發展即將舉行的大型招聘會以「Create Jobs  Spark Hope」為主題。是次招聘會將於3月13日於鰂魚涌甲級商廈K11 ATELIER King's Road舉行，招聘近千個來自新世界發展及旗下逾10間公司的職位，包括新世界物業管理、K11集團及11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、香港高爾夫球及網球學院、協盛建築集團、協興建築、惠保 (香港)及富通保險等，適合不同界別人士及大學畢業生報名申請，只要符合相關職位的基本要求，也會一併考慮。

新世界九大「筍工」詳情如下：

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最近不少行業大幅裁員，特別是空中服務員、零售、酒店及旅遊從業員皆受影響。因應最新的勞工市場情況，招聘會將提供多元化的職位，包括數碼媒體策略師、市場及品牌推廣專員、工程師、職業安全專員、見習企業家、人力資源專員、物業管理專員、卓越服務大使、旅遊發展策劃師、護士、謢理員、藥劑師、財富管理顧問及保安員等。因應新世界保育皇都戲院及機場航天城大型綜合項目11 SKIES即將落成 ，集團將招聘相關人手，包括文物保育推廣、數碼媒體市場推廣及可持續發展策劃。

【薪酬調查】2021薪酬趨勢報告 近3成僱主計劃加人工　12大行業加薪幅度全面睇 ，詳見【下一頁

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招聘會共設有11個求職攤位，介紹各招聘部門及相關職位的工作性質，求職者可即場遞交履歷表作申請面試之用，而場內亦設有新世界發展成立50周年的展覽，求職者可同時了解集團的企業核心價值及業務發展，為日後的面試作好準備。

鑑於疫情及避免人群聚集，求職者須由2月22日起透過網上預先登記，於指定時段到達招聘會場，並填寫健康申報表及通過現場體溫檢測，方可進場。招聘會名額有限，額滿將以後補方式處理。

 

招聘會登記及結果公布安排：

登記日期： 由2021年2月22日起接受網上登記
登記資格： 歡迎不同學歷及年資的求職者參與
登記方式： 求職者須前往網址https://nwjobfair.nwd.com.hk填寫報名表。招聘會名額有限，如報名人數超出限額，將以後補方式處理。成功登記的求職者將會收到確認電郵及二維碼作入場用途
   

 

招聘會舉辦詳情：

舉辦日期： 2021年3月13日 (星期六)
舉辦時間：

上午10時至中午12時

下午 2時至5時

場地將於中午12時至下午2時關閉以進行全面消毒
舉辦地點： 鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King's Road, L3 樓層

招聘公司：

 

 新世界發展、新世界物業管理、K11集團、11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、香港高爾夫球及網球學院、協盛建築集團、協興建築、惠保 (香港)及富通保險
工種： 全職/ 兼職/ 合約
查詢電郵: nwjobfair@nwd.com.hk

 

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責任編輯：陳詠妍

疫情 招聘會 失業 新世界 11 SKIES K11 ATELIER 新冠肺炎疫情 可持續發展

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