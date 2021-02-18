【大行報告】呢隻半新股上市以來升1倍 高盛首予中性評級 目標價潛在升幅仍有12％

高盛發布報告，指半新股醫渡科技（02158）是內地領先的AI大數據公司，2020至2023年收入年複合增長率達80%，增長潛力豐厚，首予「中性」評級，目標價67元。

醫渡周四（18日）暫報60元，跌3.4%，成交額1.9億元，距目標價潛在升幅12%。醫渡今年1月以26.3元掛牌，最高曾升至69.8元，升1.65倍，至今升幅仍達1.3倍。

高盛指出，醫度在內地市場佔有率約5%，協助醫療保健公司及用戶通過數據的深入了解，以提高效率和功效。鑒於其獨特的定位，預計醫渡能夠擴大客戶群，增加經常性收入，以及擴展用例以吸引新客戶。

報告又指，鑒於每天產生的龐大及種類繁多的數據，醫渡可以不斷進行整理並進行分析，所以認為其競爭優勢日益增強。該平台還具有高度可擴展性，隨著更多客戶資料上載至平台上，可以受益於強大的網絡效應。

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記者：李兆明