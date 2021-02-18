【港元定期存款】港元定存息最高6厘 以指定外幣兌換即享特惠息

▲ 港股7連升斷纜，避險族不妨敍造港元短存先賺息，高息王有6厘。

時值大年初七人日，在人人皆「生日」之時，不妨拆利是送份生日大禮給自己。若眼見港股7連升斷纜，不敢在跌市執平貨，倒不如開立港元定期存款先收息。甫踏入牛年，港元定存息有最新形勢，當中3個月港元短存更呈大執位，因虛擬銀行富融（Fusion Bank）在歲晚收爐日，把5厘息悄悄下架。尚幸市面的港元定存高息王暫維持不變，包括大行如中銀香港（02388）有4厘息；滙豐（HSBC、00005）及恒生（00011）更有5厘，但不及由集友提供冠絕全城的6厘息。

短中期港元定存最高息有幾多？可按下圖了解

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以上由4厘至6厘的港元定存超高息，全是7天短存，且玩法較特別，須先把指定外幣先作兑換，才享最高特惠息。專家料首季的港元定存息暫易跌難升。

此外，綜觀短中長期高息排行榜有變，先說3個月期的高息王，由工銀亞洲的1.8厘晉級，變冠全城的息率，其進場費只須1000元便享特惠息，惟要求指定理財新客，以及手機e開戶等附帶條件。專家預計，春節後銀根更鬆動，料銀行暫仍抱觀望，緊盯疫情何時受控，令經濟半冰封解凍等。

另方面，單以虛銀比併，2月開局天星（Airstar Bank）及滙立（Welab Bank）已先後減3個月港元定存年息至險守一厘；反觀眾安（ZA Bank）因維持1.08厘而打入亞軍列。市料新股王諾輝健康（06606）凍資逾8500億元已於昨天解禁，按理節後市面頭寸更充裕。華僑永亨銀行經濟師李若凡預計，今年首季一個月港元拆息徘徊在0.1到0.2厘低位；今天（18日）轉跌至0.13厘。

虛擬銀行早前已減半年期港元定存息【下一頁】

何況，港滙連續10個月處於強方保證範圍，凸顯游資泊港多時，令傳統銀行及虛銀暫毋須逆市加息搶存。華僑銀行經濟師謝棟銘指，去年開業的虛擬銀行共吸納150億存款，佔總存款僅0.1%，對傳統銀行威脅不大。

大新（02356）於上周早已出手，減3個月港元短存息0.2厘，新息率至0.6厘。大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，會因應市場環境，以及業務發展策略，不時作出利率調整。而市料同業聚焦短期3大變數，包括：（1）今天公布上月失業率數字，工聯會勞工界代表鄧家彪料失業率未見頂，市料由現時約6.6%，農曆年後再爆結業潮，或高達7.2%再創新高；（2）下周三（24日）預算案公布，有否紓困措施，助經濟盡快復甦；（3）重磅新股何時出台，春節後暫兩藥股招股吸資共約78億元，專家預計銀行首季普遍採養戰暫停加息。至於半年期定存以天星1厘稱冠，一年是富融的0.75厘居首。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪