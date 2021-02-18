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【收息股】冠君去年可分派收入跌逾半成 每單位末期息派0.1275元

股樓投資 16:15 2021/02/18

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經營中環甲級辦公樓花園道三號及旺角朗豪坊的冠君產業信託(02778)公布全年業績，期內可分派收入按年跌5.7％至15.54億元，每基金單位分派跌6.1％至0.25元，年度分派總額按年跌5.7％至14.76億元，每基金單位末期分派為0.1275元。冠君全日跌1%報4.56元，最新周息率為5.4厘。

【牛年部署】光大證券看好29隻股份 下月有望獲納入港股通   詳情請看【下一頁

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期內，疫情爆發影響零售市道，朗豪坊商場租金收益總額隨租戶銷售額急挫而下跌 17.3%至 7.38 億元，物業收益淨額亦按年跌17%至6.3億元。冠君預期，針對旅客的零售行業的銷售表現會持續低迷。預料 2021 年的整體租金收益繼續處於下降軌道。由於租戶銷售額遠低於疫情之前的水平，分成租 金收入持續受壓，而只提交基本租金的租戶之租金亦會下跌。

辦公樓物業方面，花園道三號出租率期內雖跌至86%，惟租金收益仍維持在 15.1億元水平，物業收益淨額微跌0.4%至13.6億元。朗豪坊辦公樓出租率期內亦跌至88%，租金收益亦維持在3.7億元的水平，物業收益淨額全年更升1%至3.46億元。

截至去年，冠君旗下物業組合的估值為 673 億元，較前年的 812 億元減少 17.1%，主要由於租值估算下跌。

冠君表示，面對嚴峻的市場環境，仍有足夠的信貸額度和現金為 2021 年到期的銀行貸款作再融資，並會把握可持續融資的機會，繼續加強財政管理 以提升回報和收益。此外也會以審慎的態度物色海外物業，擴展多元化發展機會。 

【大行報告】瑞銀料今年日均成交破1,900億元　上調港交所目標價四成至650元  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

冠君產業信託（02778） 經濟

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